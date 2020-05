Kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil kutsus esmaspäevasel pressikonverentsil inimesi üles kauplustes maski kandma ning USA ja Hiina veebikaubamajade asemel eelistama kohalikke poode.

Peil lisas, et enne kriisi oli kaubanduses suur tööpuudus ja koondamisi üritatakse välitda. "Keegi ei taha raske vaevaga leitud inimesi lahti lasta. Töötukasa meede on meie jaoks hästi suur abi olnud, oleksime tänulikud kui see jätkuks," ütles Peil.

Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ütles, et Eesti teeb tihedalt koostööd teiste riikidega, et riigipiire saaks järkjärguliselt avada.

Volmer rõhutas, et valitsus saab otsustada EL-i ja Schengeni liikmesriikide vaheliste piiride avamise üle, kuid kolmandate riikide üle langetavad EL-i välisministrid ühiselt otsuseid.