Liidu tegevjuht Nele Peil kirjutab pöördumises valitsusele, et EAS jagas kaubandussektorile eraldatud neljast miljonist eurost kevadel ühe miljoni renditoetusteks välja. Kuid kolm miljonit võiks aga Peili sõnul hüvitada erimeetmetega seotud täiendavaid kulutusi.

"Desinfitseerimisvahendite vabalt kättesaadavaks tegemine töötajatele ja poekülastajatele, maskid, kindad, pleksiklaasist vaheseinad, ekraanid, visiirid. Aga ka täiendavad pindade puhastused, infomaterjalid, infokampaaniad klientide turvalisuse tagamiseks, psühholoogiline nõustamine töötajatele kriisi kõrgajal, et piirata viiruse levikut ning poed klientidele avatuna hoida," loetles Peil erinevaid meetmeid, millele on raha kulunud ja mis ka edaspidi raha vajaks.

Peil tõi välja, et riigi otsusega on kaubandusettevõtetel oma klientidele kohustus pakkuda tasuta desinfitseerimisvahendeid ning terviseamet on käskinud pindu veel täiendavalt desinfitseerida.

"Desinfitseerimisvahendite kulutused ulatusid juba suve alguseks paari miljoni euroni. Teeme ettepaneku need tagasiulatuvalt kompenseerida meile eraldatud renditoetuse meetmest üle jäänud summa ulatuses," seisab kirjas.