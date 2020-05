"2018. aasta novembrist Tallinnas kaubanduskeskuses T1 Mall of Tallinn tegutsenud Raamatukodu raamatupood lõpetas alates 11. maist tegevuse. Raamatukodu jätkab edaspidi vaid e-poega," teatas ettevõte oma klientidele.

"Otsus pood sulgeda ei tulnud kergekäeliselt, kuid ärilistel kaalutlustel oli mõistlik füüsiline pood sulgeda. T1 kaubanduskeskus ei läinudki meie jaoks tööle, kuna tegu ei ole klassikalise kaubanduskeskusega vaid meelelahutuskeskusega. Seega poodlema kliendid sinna ei jõudnudki, pigem meelt lahutama. Samuti ei osanud prognoosida võõrkeelse kirjanduse tähtsust, mille laiendamisega tegelesime, kuid selle segmendi hõivas keskuses tegutsev venekeelse kirjanduse kauplus Mnogoknig," ütles Raamatukodu juhatuse liige Andres Tiisler.

"Füüsilist kauplust mujal avada pole plaanis, vaid keskendume veebimüügile. Käesoleval aastal on veebimüük stabiilselt olnud kaupluse müügist suurem ning seetõttu tundus mõistlik keskenduda ainult internetipoele. Ka viimaste kuude sündmused näitasid, et raamatusõbrad on Raamatukodu.ee veebi väga kenasti üles leidnud," lisas ta. "Samuti tegutseme endiselt hulgimüügi valdkonnas."

T1 plaanib Raamatukodu asemele leida mõne muu raamatupoe, kuid midagi konkreetset veel kokku lepitud ei ole. "Me tahaks kindlasti, et raamatud kui sellised oleks meil esindatud. Igal juhul nuputame seda teemat, kuidas meil selline toode ikkagi endiselt müügil oleks," ütles T1 keskuse juht Allan Remmelkoor.

Neli Eesti kirjastust: Koolibri, Pegasus, Pilgrim ja Tammerraamat, asutasid 2018. aastal ühise firma, et koos raamatupoodi Raamatukodu pidada T1 kaubakeskuses. Lisaks avati ka e-pood. Käivitamisaastal teenis ettevõtmine 190 000 euro suuruse käibe juures 20 000 eurot kahjumit.