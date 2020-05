Lüganuse vald tunnistab, et möödunud aasta lõpus tehtud vallavalitsuse otsus vallandada Kiviõli 1. keskkooli direktor Heidi Uustalu oli ebaseaduslik, mis tähendab, et kohtuvaidlust selle üle ei tule ning kohus saab otsuse teha olukorras, kus menetluse pooled on ühel meelel.