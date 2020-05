Viru maakohtus otsustati täna, et eelmise aasta detsembris vallandas Lüganuse vallavalitsus tollase Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu seadusevastaselt. Vald peab maksma Uustalule hüvitiseks nelja kuu töötasu ja kandma ka menetluskulud.

Kohtu otsusega mõisteti Lüganuse vallavalitsuselt Heidi Uustalu kasuks hüvitis nelja kuu töötasu suuruse hüvitise brutosummas 7873 eurot ja 68 senti.

Kohtu otusega jäeti nii hageja kui kostja menetluskulud täies ulatuses kostja ehk Lüganuse vallavalitsuse kanda. Sealhulgas peab vallavalitsus katma Heidi Uustalu menetluskulud summas 1656 eurot.

Osapooled võivad apellatsioonkaebuse esitada Tartu ringkonnakohtule 30 päeva jooksul.

Lüganuse vallavanem Andrea Eiche kinnitas, et nemad kohtuotsust edasi ei kaeba, sest juba varem on uus vallavalitsus otsustanud, et eelmise vallavalitsuse otsus Uustalu vallandada oli ebaseaduslik.

Sündmuste ajajoon

Lüganuse hariduskriis algas 28. novembril, kui Lüganuse vallavolikogu aseesimees Enno Vinni palus uurida volikogus opositsiooni kuuluva Kiviõli 1. keskkooli direktori Heidi Uustalu võimalikku poliitilist tegevust koolis.

5. detsembril otsustas vallavalitsus üksmeelselt, et Heidi Uustalu vallandamine on piisavalt põhjendatud. Heidi Uustalu on otsuse kaevanud kohtusse.

9. detsembril saatsid Kiviõli 1. keskkooli õpetajad ja hoolekogu esindajad vallavavalitsusele kirja, nõudes direktori ennistamist.

Oma nõuete toetuseks korraldasid õpetajad 17. detsembril tunniajase hoiatusstreigi. Samal õhtul toimunud Lüganuse vallavolikogu koosolekul andsid opositsiooni esindajad sisse umbusaldusavalduse volikogu esimehele Dmitri Dmitrijevile, aseesimehele Enno Vinnile ja vallavalitsusele eesotsas vallavanem Viktor Rauamiga.

23. detsembril ei tulnud umbusalduseks vajalikke lisahääli mitte kokku saanud opositsiooni esindajad volikogu istungile ning umbusaldused muutusid üksmeelseks toetusavaldusteks.

28. detsembril toimunud rahvakoosolekul käidi välja mõte, et kooli direktor Heidi Uustalu võiks jätkata direktorina vähemalt õppeaasta lõpuni.

Seda ideed toetas ka kooli vilistlane, põhikohaga riikliku lepitaja ametit pidav Meelis Virkebau.

30. detsembril esitasid õpetajad vallavalitsusele teate, et kui nende nõudmist direktori vallandamine tühistada ei täideta, alustavad nad 13. jaanuaril tähtajatut streiki.

7. jaanuaril toimunud kriisikoosolekul lepiti kokku mõlemale poolele sobinud ettepanekus, et vallavanem Viktor Rauam ja ekskoolijuht Heidi Uustalu alustaks läbirääkimisi võimaliku tööle naasmise asjus. Valmisolekut läbi rääkida väljendas ka Heidi Uustalu.

8. jaanuaril otsustasid õpetajad, et nad ei hakka 13. jaanuaril streikima.

10. jaanuaril vallajuhi Viktor Rauami ja Heidi Uustalu kokkusaamine lahendust ei toonid ja osapooled võtsid nädalase mõtlemisaja.

17. jaanuaril teatati, et kokkuleppele ei jõutud ja vald jätkas direktori otsimise konkursiga.

18. jaanuaril kirjutas ERR, et ajalehe Põhjarannik andmetel on koolidirektori üheks kandidaadiks Anu Vau, kes oli ka streigikomitee liige.

21. jaanuaril sai avalikuks, et kandiaate koolijuhi kohale on kolm: Pille Alonov, Tarmo Valgepea ja Anu Vau.

27. jaanuaril saabus teade, et Heidi Uustalu on asunud tööle ettevõtliku kooli arendusjuhina.

27. jaanuaril otsustas konkursikomisjon, et nad eelistavad Kiviõli 1. keskkooli juhina näha Tarmo Valgepead.

29. jaanuaril teatas Tarmo Valgepea, et ta ei soovi kooli juhtima asuda.

30. jaanuaril kinnitas Anu Vau, et ta siiski on valmis direktoriks hakkama, hoolimata sellest, et päev varem oli ta sellest loobunud.

31. jaanuaril jõudsid Viktor Rauam ja Anu Vau kokkuleppele, et Vau asub kooli juhtima alates 10. veebruarist.

5. veebruaril kinnitas vallavalitsus Anu Vau ametisse.

6. veebruaril sai kinnitust, et kriisi ajal vallavalitsusele PR-teenust pakkunud Powerhouse'ile maksis vald 5760 eurot.

27. veebruaril ei läinud läbi vallavanem Viktor Rauami umbusaldamine, sest selle poolt oli 9 ja vastu 10 saadikut.

8. märtsil vallavalitsusele saadetud kirjas teatab üks koolikriisile aluse panijatest Enno Vinni, et ta loobub poliitikast. Tema asemel tuleb volikokku reformierakonna nimekirjas kandideerinud Leino Tammann.

23. aprillil toimunud Lüganuse volikogu istungil umbusaldatakse häältega 10:9 volikogu esimeest Dmitri Dmitrijevit. Samal koosolekul valitakse tema asemel esimeheks Risto Lindeberg ja Heidi Uustalu valitakse volikogu aseesimeheks. Saab kinnitust asjaolu, et Lüganusel on Reformierakond suutnud lükata opositsiooni seni võimul olnud Keskerakonna ja Isamaa koalitsiooni.

24. aprillil otsustab vallavanem Viktor Rauam, et ta astub 27. aprillil tagasi.

24. aprillil saavad võimud kinnitust, et Kiviõli võimukriis on tulnud kehval ajal, kuna samal ajal on valda tabanud ka koroonapuhang.

30. aprillil kinnitatakse 11 poolthäälega Lüganuse vallavanemaks Andrea Eiche.

12. mai Põhjarannik kirjutas, et vallavalitsuse uus koosseis pidas eelmise valitsuse otsust Heidi Uustalu õigustühiseks.