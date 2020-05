Pärnu haigla avas uue Ristiku tervisekeskuse hoone

Seni kesklinnas töötanud perearstidel on Ristiku tervisekeskuses oluliselt paremad võimalused, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Endises kohas kimbutas perearste juba ruumipuudus ja nii võetigi ühendust Pärnu haiglaga, kus oli tervisekeskus just valmimas.

Eelmisel nädalavahetusel koliti uude kohta ja juba tomuvad ka vastuvõtud.

"Kõige rohkem paranes meie pereõdede töö. Me saime juurde palju protseduuride ruume, nii et pereõdedel on päris head võimalused siin oma iseseisvaid vastuvõtte teha, patsiente aidata," rääkis Pärnu Perearstide juhatuse liige Sirje Uueküla.

"Kui me sarnase keskuse oleme koostöös haigla ja perearstidega käima lükkamas, siis tegelikult see vaatab väga pikalt tuleviku tervisekorralduse mudelisse ja annab kindlustunde noortele arstidele ja noortele õdedele, et Pärnusse tasub tööle tulla. /.../ Lähiaastatel paraneb lähiaastatel inimeste jaoks oluliselt - lisaks pereõeteenustele - ka füsioteraapia, ämmaemandusteenused lähevad laiemale alusele. Koostööobjekte on palju," rääkis Pärnu haiglajuht Urmas Sule.

Uus tervisekeskus läks maksma üle 5,5 miljoni euro.