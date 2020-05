Tõrvas algas aastaid kavandatud ujula ehitus

Valgamaal Tõrvas löödi kolmapäeval kopp maasse, et hakata ehitama kümmekond aastat kavandatud ujulat. Sisebasseinide rajamine on väiksemais keskustes keeruline, sest erafirmad ei soovi sinna investeerida ja omavalitsustel pole raha.

Tõrva gümnaasiumi kõrval hakkasid kopad lammutama vanu lobudikke, et ujulale ruumi teha. Bassein tuleb küll koolimaja kõrvale ja on sellega ühenduses, kuid see pole osa koolist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Omavalitsus ehitab selle valmis ja siis loodame leida loodetavasti erasektorist operaatori. Seda oleme otsinud juba pikka aega, kes tuleks Tõrva ja ehitaks meile erasektori poolt ujula. Seda me siiamaani leidnud pole," rääkis vallavanem Maido Ruusmann.

Tõrvat peetakse nelja järvega küll suvituslinnaks, kuid valla elanike jaoks tähendab ujumaminek üsna pikka sõitu.

"Wagenküll on 20 kilomeetrit, Valga on 30 ja Tartusse sõidab tund aega," ütles Gerda Altement.

"Viimati käisime ujumas märtsi algul Abjas, oleme käinud Nuias, Otepääl. Uus ujula on ka Suure-Jaanis, aga see on juba kaugemal. Tõrva vallas pole seni ujulat olnud," rääkis Pärt Metsar.

OÜ BOA kavandatud projekti järgi tuleb hoonesse kolme rajaga 25-meetrine ujumisbassein eraldi lastebasseini ja saunadega. Kolme miljoni euro suuruse investeeringu moodustavad Tõrva valla ühinemistoetus ja laen. Teisele korrusele rajatakse õpilaskodu.

"Ujulat vaadatakse natuke teise pilguga kui koolimaja või staadionit. Ja küsimus on, kas ujula tasub ära ja millised on tulevased ülalpidamiskulud. Vaidlused takerduvad just raha taha. Iseendast pole ujula ju teab mis eriline objekt, aga majandamismudel saab nii mõneski kohas takistuseks," ütles Ruusmann.

Õpilaste ujumistunnid on tasuta, kuid väljaspoolt seda peaks piletimüük ja koolist sõltumatu majandamine looma eelduse ka turistide teenindamiseks.