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Pevkur teeb valitsusele ettepaneku vabastada kantsler Kuusk ametist

Eesti
Kaimo Kuusk
Kaimo Kuusk
Eesti

Vabariigi valitsus vabastab neljapäevasel istungil kaitseministeeriumi kantsleri Kaimo Kuuse ametist. Kuuse viimane tööpäev kaitseministeeriumi kantslerina on 15. september.

Kaitseminister Hanno Pevkur (RE) ütles otsust kommenteerides, et riigikaitse juhtimises ei saa tekkida olukorda, kus ministri ja ministeeriumi kõrgeima ametniku vahel puudub elementaarne usaldus ja koostöövõime. 

"Kaitseministri kandidaat Martin Herem on ühemõtteliselt välistanud koostöö Kaimo Kuusega. Olukorras, kus peaminister soovib näha Heremit järgmise kaitseministrina, tuleb sellele otsusele ka sisuliselt otsa vaadata, ehk riigikaitse arendamine ei saa jääda ministri ja kantsleri vastastikuse usaldamatuse pantvangiks," ütles Pevkur. 

Pevkuri sõnul ei ole praeguses julgeolekuolukorras põhjendatud jätta kaitseministeeriumi juhtimisse teadlikult konflikti, mis hakkaks mõjutama ministeeriumi ja kogu riigikaitse juhtimist. 

"Eestil ei ole praegu luksust kulutada järgmised kuus kuud sisemistele võimuvõitlustele. Kui järgmise kaitseministri seisukoht on, et koostöö senise kantsleriga ei ole võimalik, siis tuleb teha otsus, mis võimaldab riigikaitse juhtimisel edasi minna," märkis Pevkur. 

Samas rõhutas Pevkur, et otsus ei vähenda Kaimo Kuuse senise töö ega tema panuse tähtsust Eesti riigikaitsesse. 

"Tänan Kaimot koostöö ja tema panuse eest Eesti riigikaitsesse. Need on olnud erakordselt tormilised ja nõudlikud aastad. Kaimo on kandnud sellel ajal väga suurt vastutust ning soovin talle edaspidiseks ainult edu," ütles Pevkur. 

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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