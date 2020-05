Trump ja tema juhtiv koroonaekspert vaidlevad koolide avamise üle

USA president Donald Trump on eri meelt teda nõustava juhtiva nakkushaiguste eksperdi Anthony Fauciga selles suhtes, kas koolid tuleks taasavada sügisel.

Riikliku allergia- ja nakkushaiguste instituudi direktor Fauci ütles teisipäeval kongressi komiteele, et koole tuleks riigis avada ettevaatlikult ja kõiki neid ei peaks tingimata lahti tegema juba sügisel.

Trump on korduvalt nõudnud koolide avamist septembris ja nimetas Fauci teisipäevast avaldust sobimatuks.

"Mind üllatab see vastus, sest teate, minu meelest ei ole see vastuvõetav, eriti mis puudutab koole," lausus Trump pressikonverentsil.

"Me avame oma riigi, inimesed soovivad seda, koolid avatakse," lausus president.

Fauci ütles kongressis, et piirangute liiga kiire lõpetamine võib kaasa tuua väga tõsiseid tagajärgi. "On olemas tegelik oht, et te käivitate puhangu, mida pole võimalik kontrollida," lausus ta.

Ühendriikides on viimasel ajal palju vaieldud piirangute leevendamise ajakava üle.

Trumpile on majanduse viimine kriisi järel kasvule ka oluline valimisküsimus. Novembrikuistel valimistel talle vastu astuv demokraat Joe Biden on süüdistanud presidenti halvas toimetulekus kriisiga.

Ka Fauci on epideemia majanduslikest tagajärgedest rääkinud. Tema hinnangul võib piirangute kiirest leevendamisest põhjustatud uus viiruselaine majanduse taastumist hoopis edasi lükata.

Fauci ja Trump on avalikult eri meelt olnud ka varem, näiteks teatud ravimite tõhususe osa koroonaviiruse ravis.