Trump vallandas Pompeo suhtes uurimise algatanud inspektori

Välisministeerium kinnitas peainspektor Steve Linicki vallandamist, kes esindajatekoja väliskomitee esimehe Eliot Engeli sõnul algatas Pompeo suhtes uurimise.

Engel süüdistas Trumpi seoses Linicki vallandamisega võimalikus ebaseaduslikus kättemaksus. "Härra Linicki vallandamine ajal, mil pooleli on säärane uurimine, viitab, et tegemist on ebaseadusliku kättemaksuga," ütles saadik avalduses.

Tundmatuks jääda soovinud kongressi ametiisiku sõnul uuris Linick kaebusi, mille kohaselt Pompeo kasutas välisministeeriumi partei poolt määratud ametnikku enda ja oma abikaasa isiklikeks asjaajamisteks.