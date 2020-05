Kohus algatas Solarise kino saneerimismenetluse

Apollo Groupi kuuluv Solaris Kino OÜ teatas saneerimismenetluse algatamisest eelmisel nädalal BNS-i vahendusel.

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane kinnitas ERR-ile, et menetlus on algatatud, saneerimisnõustajaks määrati Toomas Saarma ja saneerimiskava vastuvõtmise tähtajaks hiljemalt 3. juuli.

Solaris Kino teatel ei ole neil seni õnnestunud leida Solarise keskuse omanikega mõistlikku renditingimuste ja kõrvalkulude kokkulepet. See omakorda on takistanud kinosaalide arendamisse investeerimast.

Ettevõtte kinnitusel on senistel tingimustel kino opereerimine Solarises muutunud võimatuks ja saneerimismenetluse luhtumisel tuleb tegevus seal lõpetada.

Solarise keskuse juhile Rauno Miljandile tuli kino lõpetamise väide üllatusena, sest keskusele ei ole nad sellist sõnumit edastanud. Lisaks ei luba seda üürileping, märkis ta.

Miljand ütles, et praegu toimuvad keskuse ja kino vahel läbirääkimised, et küsimus lahendada. Nende omavahelises lepingus tema kinnitusel rikkumisi ei ole.

Kino kavatsus saneerimist alustada oli keskuse juhatusele ootamatu ja sellest said nad teada pressiteate vahendusel.

"Tavapärases olukorras tuleks üürnik meie jutule, et kuulge, meil on keeruline olukord, lahendame selle kuidagi ära," selgitas Miljand. Ta ütles, et ei mõista, miks kino teistsuguse tee valis.

Koroonaviiruse levikust põhjustatud majandusraskuste tõttu on Solarise keskus juba teinud mõningatele üürnikele ajutist rendihinna soodustust.

Kas ka kinol võidakse üüri alandada, ei soostunud Miljand ütlema. "Pikaajalisi kokkuleppeid on praegusesmajandusolukorras keeruline sõlmida, sest see eeldab ka keskust finantseeriva panga nõusolekut," märkis ta.

Solarise keskus ja kino on ka varem vaielnud, kui mõni aasta tagasi saatis keskus märgukirja, sest kino ei täitnud lepingut. Seepeale ähvardas kino kohtusse pöörduda, kuid toona sai vaidlus lahendatud ja kuni praeguse saneerimismenetluse teateni toimis Miljandi sõnul poolte vahel koostöö suuremate probleemideta.

Margus Linnamäele kuuluv Apollo Group omandas Solarise kino 2014. aastal.