Spaades avatakse esmaspäevast ujulad või spordiklubide uksed, ent mitte saunu ega ülejäänud spaaosa, mis ettevõtjate sõnul neid järjele ei aita. Piirangute erinevuse tõttu on karta, et lõõgastuste otsijad siirduvad hoopis Lätti.

"Kui me esmaspäevast avame, siis me juba ette teame, et me avame miinusega, sest ujujad ja sportlased paraku ikkagi rahaliselt sisse ei too, sest ilmselgelt ei tule puhkaja meie juurde, ilmselgelt ei tule ka pered meie juurde, sest ainult basseinist on nendele vähe," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Kalev Spa veekeskuse müügijuht Meeli Eelmaa.

Spaad on olnud kinni alates märtsist ja nii kaua pole neil olnud ka sissetulekut. Valitsusele ekspertinfot jagava teadusnõukogu juht, viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles teisipäeval "Aktuaalsele kaamerale", et koroonaviirus kloorivees ei levi ega tee seda tõenäoliselt ka kuumas saunas.

"Küsimus on pigem nendes madala temperatuuriga saunades. Et jah, niisugune arutelu oli, aga nagu ma juba ütlesin, et ega me tahame minna samm sammu haaval. Et me ei taha, et kõik on esmaspäevast või mis iganes päevast avatud."

Naaberriik Läti on käitunud teisiti. Seal polnud spaade sulgemine kohustuslik, kuid osa neist pani oma uksed viiruse leviku ajaks ise kinni, nagu näiteks Jurmala spaa. Nende põhiklientuur on Venemaalt, kuid klientide seas on ka Läti, Eesti ja Leedu turistid. Et kolme naaberriigi piirid avati taas reisimiseks, on ka spaad uksi avamas.

"No see oli üks põhjus, miks me just otsustasime 15. ehk reedel lahti teha, sest Balti riikides on liikumine vaba, aga kindlasti me loodame eestlasi näha mitte ainult Jurmalas, vaid ka Riias ja Lätis tervikuna," rääkis Jurmala Spa juht Arne Kalbus.

Ka Eesti spaad loodavad näha kodumaist turisti, kuid peavad juunini leppima tõdemusega, et kunded lähevad Lätti.

"Kui on võimalik sõita naaberriiki Lätti ja seal on avatud, siis ma tean enda tutvusringkonnast, et nii, kui piir avatakse, nii juba võetakse suund sinna Läti poole, sest inimesed igatsevad kodust välja, igatsevad lõõgastust," rääkis Kalev Spa müügijuht.