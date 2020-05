Lihula hooldekodu kolm asukat nakatus koroonaviirusega

"Analüüsid andsid kolm positiivset tulemust, kõik on hooldekodu kliendid," kinnitas Lääne Elule terviseameti Lääne piirkonna juht Kadri Juhkam, lisades, et ühelgi koroonapositiivsel seni sümptomeid ei ole.

Kolm naist ei olnud toanaabrid.

Nakkuse päritolu on endiselt selgusetu. "See on kummaline," ütles Juhkami. "Asukad pole majast väljas käinud. Ainus nakatumise võimalus on töötajad, aga töötajad on negatiivsed. Loodame väga, et rohkem nakatunuid ei tule."

Lihula Südamekodus tehti laustestimine, sest hooldekodu juhataja Vanda Birnbaum andis läinud reedel positiivse kroonaproovi. Väidetavalt ei ole ta 29. aprillist hoolealustega kokku puutunud.