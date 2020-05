Eriolukord ei pikene

Valitsus otsustas reedel, et Eestis lõpeb ööl vastu esmaspäeva üheksa nädalat kestnud eriolukord.

"Võtsime valitsuses vastu otsuse lõpetada Eestis pühapäeva, 17. mai, keskööl üle üheksa nädala kestnud eriolukord. Kuna meie kõigi pingutuste ja kaasabi tulemusena on koroonaviiruse olukord oluliselt paranenud, ei vaja me sellega võitlemiseks enam eriolukorda," ütles peaminister Jüri Ratas reede õhtul videopöördumises.

Peaministri sõnul ei tähenda eriolukorra lõpp siiski kohe tavapärase elu juurde naasmist.

"Viirus ei ole Eestist ega maailmast kadunud. Eriolukorra lõppemine tähendab, et peame ehitama üles uue normaalsuse. Kuna efektiivse ravi ja vaktsiini leidmiseni läheb veel aega, siis peame kõik ka edaspidi kaitsma oma käitumisega koroonaviiruse eest nii meid ennast, meie lähedasi kui ka tervet ühiskonda," ütles Ratas.

"Peame püsima terved, hoides selleks distantsi ja järgides hügieenireegleid. Haigena tuleb jääda koju ning vältida kokkupuuteid teistega. Meid aitavad need soovitused, reeglid ja piirangud, mis jäävad kehtima ka järgnevatel nädalal. Usun, et me suudame olla raskustest hoolimata jätkuvalt targad, ettevaatlikud ja vastutustundlikud," lisas ta.