"Lähtuvalt terviseameti hinnangust, et viiruse leviku oht on Eestis madal, alustame uuesti "Kõik puhuvad" reidide läbiviimist. Joobekontrollide ajal järgib PPA terviseameti soovitusi, et hoida kõigi nakatumisoht võimalikult minimaalne," ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Liiklussagedus on eriolukorras tuntavalt vähenenud, tabatud joobes juhtide arv on aga eelmise aastaga samal tasemel. Üldnumbri sees on märgatavalt suurenenud kriminaalses joobes ning vähenenud jääknähtudega tabatud juhtide osakaal.

"Jääknähtudega juhtide väiksem avastamine on kindlasti seotud "Kõik puhuvad" reidide ära jätmisega, kus enamasti tabatakse just väiksema joobemääraga juhte. Samas jätkas politsei joobekontrollidega tavapärase liiklusjärelevalve käigus ning hõredama liikluse tõttu jäid joobes juhid rohkem silma ka teistele liiklejatele, kes sellest häirekeskusele teada andsid," ütles juhtivkorrakaitseametnik.

Loigo paneb kõigile südamele, et joobes juhtimise suhtes kehtiks ühiskonnas nulltolerants. "Lähedastel, sõpradel ja ka kõigil teistel inimestel on võimalik päästa elusid, kui alkoholi tarvitanud inimest takistatakse rooli taha istumast või teatatakse sellest hädaabinumbril 112. Parim on see, kui joobes inimene ise mõistab, et ei tohi autot juhtida ning kui seda vältida ei õnnestu, siis antaks politseile ohtlikust juhist teada."

Tänavu on tabatud kokku 2227 alkoholi tarvitanud juhti, kellest 1032 on olnud enam kui 1,5 promillises ehk kriminaalses joobes. Möödunud aastal samal perioodil tabati 2280 alkoholi tarvitanud juhti, kellest 883 osas alustati kriminaalmenetlust.