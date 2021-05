Politsei: vaatamata lisaülesannetele pole kontroll liikluses vähenenud

Elmi sõnul on politsei muutnud koroonapiirangutest tingitult näiteks roolijoodikute tabamise taktikat.

"Arvata seda, et kuna politsei on tegelenud viiruse piirangute jälgimisega, siis sellepärast me liiklusjärelevalvet ei tee, siis ei, kindlasti mitte. Me oleme vähem teinud suuri koridorides puhumisi, mis on tavaliselt inimesele ju kõige paremini nähtavad. /.../ Me oleme neid reide teinud edasi, aga me oleme muutnud taktikat ehk me ei ole teinud koridorides puhumisi nii suurel määral viiruseprobleemist tulenevalt," rääkis Elm.

Virumaal on politsei sel aastal tabanud üle 250 joobes autojuhi. Purjus juhtide arv on kasvanud.

"Inimestel algavad puhkuseperioodid, neil on rohkem vaba aega ja siis on ka aega tegeleda napsivõtmisega. Aga võib-olla mängib praegu rolli ka piirangutevabastus või vähenemine, kus inimesed saavad rohkem omavahel kokku, käivad koos, peavad mingisuguseid üritusi," selgitas Elm.