Peagi uksi avavad laste mängumaad peavad arvestama uute reeglitega. Vudila mängumaa rajaja Kajar Lemberi sõnul on plaanis hetkeseisuga Vudila mänguväljak täies mahus avada jaanipäeva paiku.

"Eks me vaatame kuidas need meetmed kõik siin mõjuvad ja kuidas see olukord üldiselt on. Meie jaoks on see, et kuna me ei ole veel avanud, siis me saame nii-öelda kõigeks valmistuda. Kindlasti tekitab piiranguid see, et meil on ka hästi palju ruume sisetingimustes. Kindlasti peame tänaste reeglite kohaselt inimeste arvu piirama, et kui palju inimesi saab korraga ruumis viibida," rääkis Lember.

Otepää lähistel asuva Cantervilla lossi mängumaa noor mõisahärra Canter Värton rääkis, et on kavandanud avamise 5. juuniks. "Me oleme hügieeni tagamiseks paigaldanud atraktsioonide juurde desinfitseerimisvahendeid," lausus ta.

Küsimusele, et kas on atraktsioone, mida praeguses olukorras enam kasutada ei saa, vastas Värton, et väikelaste aladel on niisuguseid mängimisasju natuke vähemaks võetud. "Aga oleme teinud mõningaid atraktsioone natuke ümber, et käsikontakte oleks vähem," selgtas Värton.

Lottemaa teemapargi tegevjuhi Margit Toodu sõnul on ka nemad pidanud leppima kujunenud olukorraga.

"Võtsime otsuse vastu, et võime avada oma pargi sellel aastal 13. juunil. Eks meie jaoks on olnud see eriolukord päris keeruline, põhimõtteliselt kaks pool kuud müügitööd ja turundust on meil jäänud tegemata. Olime lihtsalt ettevaatlikud, me ei teadnud kuidas olukord riigis üldse laheneb. Kogu park uuesti käivitada on päris suur väljakutse, aga ma luban, et me saame sellega hakkama," rääkis Toodu.