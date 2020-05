Fotouudis: Kõrkja saart Pirital hooldavad linnaveised

Esialgu toodi Pirita kloostri taga asuvale saarele kuus looma, viis täiskasvanud veist ja vasikas. Tegemist on segavereliste loomadega – saarel on natuke šoti mägiveist, herefordi, limusiini.

Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati sõnul valitu pisut kergekaalulisemad loomad, kes sobivad hästi maastikuhooldajaks, kuid ei sõtku ka vihma korral karjamaad poriseks.

Veised saabusid Kõrkja saarele. Autor/allikas: Pirita linnaosa valitsus

Liinati sõnul on loomade kõige tähtsam töö niidu hooldus. "Seni on seda teinud masinad, kuid usun, et veiste töö on sama tõhus, aga palju loodussõbralikum," märkis Liinat.

Lisaks pakuvad suveks linna toodud loomad linnarahvale ja külalistele silmailu, mida saavad kõik huvilised nautida tasuta, neid siiski mitte häirides ja toites.

Veised toodi Piritale Harjumaalt ning jäävad Kõrkja saarele oktoobrikuu keskpaigani.