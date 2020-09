Sõjaväe teatel sai tuli alguse laohoonest, kus hoiti kütust ja rehve. Mis põlengu põhjustas, ei ole veel teada.

"Tulekustutusoperatsioonid on alanud ja neist võtavad osa sõjaväehelikopterid," ütles sõjavägi Twitteris.

Sotsiaalmeediasse jõudnud postitused tulekahjust vallandasid paanika Beiruti elanike hulgas, kes ei ole veel jõudnud toibuda riigi suurimast rahuaja katastroofist.

"Hullumeelne tuli sadamas, põhjustab paanikat kogu Beirutis," kirjutas inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch (HRW) uurija Aya Majzoub Twitteris.

4. augustil plahvatas aastaid sadamalaos seisnud mitusada tonni amooniumnitraatväetist. Üle 190 inimese sai surma, kannatanuid oli tuhandeid ja suur osa linnast rusudes.

Plahvatus vallandas ka pahameelelaine, sest selgus, et võimud teadsid sadamas hoitud väetisest, ja valitsus oli sunnitud tagasi astuma.

Inimõigusuurija Omar Nashabe säutsus: "Kus me elame? See on kuu tagune kuriteopaik! Kus on kohtuvõimud? Kus on riik? Kus on vastutus?"