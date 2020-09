Kokku osales maksu- ja tolliameti korraldataval võistlusel veerandsada teenistuskoera ja koerajuhti maksu- ja tolliametist, Tallinna ja Viru vanglast, sõjaväepolitseist, päästeametist ning politsei- ja piirivalveametist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valgeranna puhkekeskuses võisteldi mitu päeva. Võistlustel õpivad koerajuhid oma neljajalgset tiimikaaslast uuest küljest tundma. Koerad ise võistlusärevust ei tunne, aga koerajuhi pisut ärevat ja teistmoodi olekut tunnetab koer kohe ja see kandub üle temalegi.

"Siin nii mõnigi koerajuht ütles, et tema on alati barjääri ületanud, aga täna ups, ei juhtunud. Sest see on ju paarimeeste värk, üks peab usaldama üht, teine teist ja närvid on närvid," rääkis võistluse peakorraldaja ja EMTA ühiskonnakaitse tiimijuht Piret Tinkus.

"Tegelikult nende võistluste eesmärk ongi välja tuua inimesed oma igapäevarutiinist ja teha midagi põnevat koos teistega. Samuti on see väga hea sotsialiseerumise koht," lisas Tinkus.