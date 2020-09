Suurbritannia rahvusvahelise kaubanduse ministeeriumi andmeil suurendab see kaubandust Jaapaniga umbes 15,2 miljardi naela (16,5 miljardi euro) võrra.

Suurbritannia-Jaapani laiapõhjalise majanduskoostöö leppe sõlmisid Briti rahvusvahelise kaubanduse minister Liz Truss ja Jaapani välisminister Motegi Toshimitsu reedel videokonverentsi ajal.

See tugineb EL-i ja Jaapani kokkuleppele, mis jõustus eelmisel aastal, kuid mis alates 31. detsembrist Suurbritanniale enam ei kehti.

Suurbritannia astus EL-ist välja jaanuaris, kuid nõustus üleminekuperioodiga 2020. aasta lõpuni. Britid üritavad saavutada kaubanduskokkuleppeid enne majandusblokist väljaastumist.

"See on Suurbritannia ja Jaapani jaoks ajalooline hetk, kuna see on meie esimene Brexiti-järgne kokkulepe," ütles Briti kaubandusminister Truss.

"Kokkulepe, milles me rekordajaga ja keerulistes tingimustes nõustusime, läheb palju kaugemale olemasolevast EL-i leppest, kuna sellega tagatakse uusi võite Briti ettevõtetele meie suurtes töötlevas, toidu- ja tehnoloogiatööstustes."

Suurbritannia peab pingelisi kõnelusi EL-iga oma tulevaste kaubandussuhete üle. Brüssel ähvardas Briti valitsust neljapäeval kohtuga seoses Suurbritannia eelnõuga, mis rikub Brexiti lahkumisleppe sätteid.