Johnson: Suurbritannia ei võta siseturuseadust tagasi

"(Leppeta lahkumine) ei ole see, mida see riik tahab ja mida meie EL-i sõbrad ja partnerid meilt tahavad. Seega mul on täielik lootus ja eeldus, et seda ei juhtu," ütles Johnson parlamendisaadikutele.

Johnson ütles, et ühepoolne eelnõu Ühendkuningriigi siseturu reguleerimiseks on vajalik varumeede.

"Ma eelistan, et on paigas kaitsemehhanismid, mis garanteerivad selle riigi terviklikkust ja kaitsevad Ühendkuningriigi võimalikku lõhenemist," sõnas Johnson.

Ta lisas, et Euroopa Liidust leppeta lahkumine näeks ette mõlemapoolsete tollimaksude kehtestamist ning Ühendkuningriigi poolelt oleksid need teatud toodetele küllaltki arvestatavad.

Suurbritannia kinnitas esmaspäeval toetust nõndanimetatud siseturu eelnõule, mis annaks Ühendkuningriigile ühepoolse õiguse reguleerida kaubandust ja riigiabi Põhja-Iirimaal.