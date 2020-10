Kaubanduskõneluste viimane ametlik voor on lõppenud, kuid mitteametlikult jätkuvad need EL-i järgmise ülemkoguni 15. oktoobril, mis on seatud leppeni jõudmise tähtajaks.

"Läbirääkimised jõuavad nüüd otsustavasse etappi ja järgneval paaril päeval saab selgeks, kas me teeme edusamme või mitte," ütles Merkel pärast EL-i tippkohtumist. "Kuniks läbirääkimised jätkuvad, olen ma optimistlik."

Kantsler lisas, et Suurbritannia otsus kirjutada Brexiti lahkumislepe ühepoolselt ümber oli kibe tagasilöök.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kohtub laupäeval videolülitusel Briti peaministri Boris Johnsoniga, et hinnata seni tehtud edusamme ja Johnsoni valmidust leppeni jõuda.

"Kui on tahe, on ka võimalus, seega ma arvan, et me peaks kaubanduskõnelusi intensiivistama, sest see on kõva tööd väärt," ütles von der Leyen.

"Meil on aeg otsakorral," lisas ta ja märkis, et Brexiti üleminekuperioodi lõpuni 31. detsembril on vähem kui 100 päeva.

Ta rõhutas, et pooled on teinud edasiminekuid mitmes valdkonnas, kuid kõige keerulisemad küsimused on endiselt lahtised.

Ühendkuningriik ja Euroopa Liit pole endiselt ühel nõul, kuidas jagada ligipääsu Briti kalavetele ning säilitada õiglased konkurentsitingimused ja riigiabireeglid.

Diplomaatide sõnul üritab Briti pool tõugata läbirääkimisi "tunnelisse", mis on diplomaatiline žargoon lahenduse leidmisele suletud uste taga vahetult enne tähtaega. See lubaks läbirääkijatel teha järeleandmisi ilma avalikkuse surveta.

Euroopa ametnikud pole aga kindlad, kas Johnson on valmis järeleandmisi tegema.

Suhteid on pingestanud Brexiti lahkumisleppe ühepoolne ümberkirjutamine ja Brüsseli algatatud õigusmenetlus Londoni suhtes.

Juhul kui Ühendkuningriik järele ei anna, võib menetlus jõuda välja Euroopa Kohtuni, mis võib määrata riigile suure trahvi.

Kui kaubandusleppeni ei jõuta, jätkuks kaubandus Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) baastingimustel, mis annaks kummagi poole majandusele kõva põntsu.