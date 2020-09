Piret Kuusik: EL-i ja Suurbritannia kaubanduskõneluste meeleolu on mõru

Euroopa Liidu suhted Suurbritanniaga on murettekitavad. Brexiti lahkumislepe, mis on mõlemale poolele hädavajalik, et 1. jaanuarist alates normaalselt ja kasumlikult edasi suhelda, on praktiliselt valmis, kuid Suurbritannia plaanib seda juba rikkuda.

Piret Kuusik selgitas "Välisilmale" antud intervjuus, et Briti peaminister Boris Johnson on teinud parlamendile ettepaneku, mille järgi saaksid valitsuse ministrid õiguse ühepoolselt EL-i lahkumisleppe juures olevatest teatud punktidest n-ö üle sõita. Üks peamistest tüliõuntest on punkt riigiabi kohta, nimelt soovib EL, et Suurbritannia reeglid jääksid sarnaseks EL-i konkurentsireeglitega.

Jutt käib lahkumisleppe juures olevast Põhja-Iirima protokollist, mille eesmärk oli panna paika see, et juhul kui Euroopa Liit ja Suurbritannia ei suuda kaubandusleppes kokku leppida, siis kuidas kaubavahetus Põhja-Iirimaal hakkab toimuma.

Kuusiku sõnul on Suurbritannia ja EL-i kaubanduskõneluste seis praegu väga keeruline. Boris Johnson on öelnud, et kui 15. oktoobriks ei ole kaubanduskokkulepet, siis on tema valmis kaubanduskõnelustest ka välja astuma.

"Tõsi ta on, et olukord on väga keeruline ja tuju või atmosfäär toas ikkagi väga mõru. Nüüd, eriti veel pärast sellist liigutust, mida me viimase viie päeva jooksul oleme näinud. Seda enam on Euroopa Liidu poolt öeldud, et usaldus on kadunud. Kokkuleppeks ollakse valmis, aga tõesti, väga mõru on tuju ruumis," lisas Kuusik.

Ta tõdes, et praegu näitavad kõik märgid, et kaubanduslepet ei tulegi. "Olles Brexitit aastaid jälginud, olen alati valmis, et kuskilt see jänes kübarast tuleb," märkis ta siiski.