Suurbritannia jäi kaubanduskõneluste eel kindlaks lahkumisleppe muutmisele

Brexiti-ettevalmistusi juhtiv minister Michael Gove andis sõnumi edasi Euroopa Komisjoni asepresidendile Maroš Šefcovicile, kes on Brexiti koordineerimiskomitee kaasesimees.

Briti valitsus esitles augustis siseturuseadust, millega muudetakse läinud aastal Euroopa Liiduga sõlmitud lahkumislepet.

Peaminister Boris Johnsoni sõnul luuakse seadusega turvavõrk EL-i väidetava katse eest kehtestada tollid Ühendkuningriigi sisesele kaubandusele ja peatada toidu liikumine Põhja-Iirimaa ja ülejäänud riigi vahel. Valitsus on seejuures tunnistanud, et seadus läheb vastuollu rahvusvahelise õigusega.

Seadus on välja vihastanud eurooplased, kes nõuavad selle tühistamist või muutmist. Gove ütles Šefcovicile, et seda pole plaanis teha.

Šefcovici sõnul ei lahku Brüssel kaubanduskõnelustelt esimesena, kuid ta jäi kindlaks EL-i ähvardusele, et Ühendkuningriigi vastu kasutatakse lahkumisleppes ette nähtud õiguslikke mehhanisme.

"Me jääme kindlaks sellele, et selle seaduse praegusel kujul vastuvõtmine kujutab endas erakordselt ränka lahkumisleppe ja rahvusvahelise õiguse rikkumist," ütles ta.

"See on kaugel sellest, millega saaks leppida," ütles ta. "Me kaalume kõiki võimalikke õiguslikke vahendeid ja teavitame teid sobival ajal edasistest sammudest selles küsimuses."

Samas lisas Šefcovic, et vaidlus ei saa komistuskiviks kaubanduskõnelustele. "See ei saa olema EL, kes põhjustab tulevikusuhete üle peetavate läbirääkimiste lõpu," lausus ta.

Viimane ametlik kaubanduskõneluste voor algab teisipäeval, ehkki mitteametlikult kestavad arutelud kuni Euroopa ülemkoguni 15.-16. oktoobril.

Nii London kui ka Brüssel on teatanud, et kaubandusleppeni peab jõudma oktoobri keskpaigaks, et jääks piisavalt aega selle ratifitseerimiseks enne Ühendkuningriigi lahkumist EL-i ühisturult 1. jaanuaril.