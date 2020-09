"Need mehed ja naised, kes siin täna relvaõppe läbivad, on meie pataljoni tegelik teravik, mis häda korral meie inimesi juhtima ja eest vedama hakkab. Sellepärast peavadki just nemad olema esimesed, kes uue relva selgeks saavad ja sellega üksuste formeerimise märkimisväärselt kiiremaks teevad," selgitas Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga.

Laupäevani kestval õppekogunemisel toimuvad lisaks R-20 Rahe väljaõppele ohvitseridele erinevad planeerimisharjutused ja allohvitseridele lahinguvalmiduse õppused.

Sel nädalavahetusel läbivad lisaks Viru jalaväepataljonile R-20 Rahe õppe ka pioneeripataljoni reservõppekogunemisest osavõtvad ohvitserid ning allohvitserid.