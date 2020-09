Valitsus kiitis neljapäeval heaks seadusemuudatuse, mis raskendab välistudengitel ja võõrtöölistel pere Eestisse toomist. Samuti peab võõrtööjõule hakkama maksma valdkonna keskmist palka.

Arto Aas ütles "Aktuaalsele kaamerale", et seaduse koostamisse ei kaasatud tööandjaid. Tema hinnangul võib seadus kaasa tuua välistudengite arvu vähenemise ning kavandatatavad muudatused ei aita kaasa majanduse taastumisele.

"Kui me muudame inimeste värbamise ja Eestisse meelitamise keerulisemaks, siis tegelikult pikas perspektiivis Eesti atraktiivsus kahaneb, töökohad liiguvad Eestist välja, investeeringud vähenevad, riik kaotab makstutulusid ja me mõnes mõttes jääme kõik vaesemaks," kommenteeris Aas.

Tallinna tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll ütles, et muudatusi, mis puudutavad välisüliõpilasi, ei tohiks pidevalt ja ootamatult teha.

"Meil on üldine palve või sõnum, et riiklik poliitika võiks olla stabiilne ja pikemaajaline. Ülikoolidel on väga raske oma plaane teha, kui iga viie aasta tagant proiriteedid muutuvad. Kui pikalt on olnud prioriteet ja sõnum see, et kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu IT-sektoris on vaja - õppekavade ülesehitamine on aeganõudev protsess, me oleme seda pikalt teinud ja välja arendanud -, aga nüüd tuleb sõnum, et neid kõrgelt kvalifitseerituid IT-sektoris on piisavalt palju ja see tuleb väga lühikese etteteatamisega, siis ülikoolil on päris keeruline reageerida," selgitas Voll.

Valitsuse eelnõu peab heaks kiitma riigikogu.