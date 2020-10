Põhiseaduskomisjon otsustas välismaalaste seaduse riigikogu ette saata

Põhiseaduskomisjon arutas teisipäevasel istungil välismaalaste seaduse, kõrgharidusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muudatusi, mis peaks korrastama välismaalaste Eestis õppimise ja töötamise regulatsiooni ning siin viibimise, õppimise ja elama asumise tingimusi.

Komisjoni esimehe Paul Puustusmaa (EKRE) sõnul hõlmab eelnõu palju Eesti elu olulisi valdkondi, mistõttu vajab see Riigikogus põhjalikku arutelu. Puustusmaa märkis, et eelnõu kohta on tulnud huvigruppidelt palju ettepanekuid. "Kuulame nad kõik kindlasti ära peale eelnõu esimest lugemist," ütles Puustusmaa. "Samuti küsime eelnõu kohta arvamust teistelt valdkondlikelt komisjonidelt."

Komisjoni aseesimees Lauri Läänemets (SDE) märkis, et valitsuse esitatud eelnõu ei ole koostatud head õigusloome tava järgides. "Kuna eelnõu ei ole läbinud kooskõlastusringi ja eelnõu seletuskiri on puudulik, siis opositsioon esimese lugemise lõpetamist ei toeta," selgitas ta.

Komisjonile tutvustas eelnõu siseminister Mart Helme (EKRE). Ta selgitas komisjonile, et eelnõu käsitleb kolmandatest riikidest pärit õpi- ja töörännet.

Eelnõu peamised eesmärgid on Helme sõnul korrastada Eestis töötamise reegleid, arvestades majanduse ja tööturu arengujooni ning pikaajalise viisa andmist, õppimise eesmärgil elamisloa taotlemist ja välismaalaste Eestisse elama asumist pärast õpinguid.