Valka meer: piirialal liikumine vähenes laupäeval tuntavalt

Tema sõnul on Valka-Valga laupäeviti tavaliselt väga elav, kuid nüüd oli ebaharilikult vaikne.

Linnapea ei usu, et see on tingitud inimeste hirmust nakatuda COVID-19-sse, sest nakkusi on Eesti lõunaosas vähe. Krauklise hinnangul on aktiivsuse vähenemise peamine põhjus hirm millegi vastu eksida ja trahvi saada.

"Inimesed ei mõistnud viimase hetkeni, mis on lubatud ja mis mitte," märkis Krauklis. Seda kinnitavad ka arvukad telefonikõned küsimustega, kas Valgasse on lubatud sõita ja kas pärast naastes tuleb läbi teha karantiin.

Valka meer avaldas tänu Läti valitsusele, et lõplik otsus linna suhtes oli positiivne ja võimaldab mitmeid erandeid. Krauklise sõnul oleks aga parem, kui ka Läti, nii nagu Leedu ja Eesti, tõstaks reisimist lubavat nakkusnäitajat seniselt 16-lt nakatunult 100 000 elaniku kohta 25-le.

Valga ja Valka elanikud ei pea järgima Lätis eneseisolatsiooni, kui nad liiguvad üle Eesti-Läti piiri lahkumata kaksiklinna omavalitsuste piiridest.