Välisminister Urmas Reinsalu teatas neljapäeva hilisõhtul, et Eesti tegi nii Soomele kui Lätile ja Leedule ettepaneku tõsta omavaheline karantiinivaba liikumise tase 25 inimeseni 100 000 kohta.

Leedu vastas otsusele jaatavalt ja tõstab piiri 25 peale, samuti kergitas piiri täna Soome. Läti jääb varasema seisukoha juurde.

"Eesti kehtestab Soomest, Lätist ning Leedust tulijatele samuti uue piirnumbri 25, sest nende riikidega on rakendatud usaldusmeetmed. Seega eeldatavasti, arvestades homme hommiku numbreid nakkekordaja kohta Eestis, hakkab reede öösel vastu laupäeva kehtima karantiininõue Eestist tulijatele Lätis, millest on vabastatud Valga-Valka elanikud, transiitreisijad ja töötegijad," kirjutas Reinsalu.

Minister tunnustas diplomaate ja terviseeksperte konsultatsioonide eest. "Praeguse seisuga seega säilib vaba liikumine Soome ja Leetu ning Lätti reisimisel! Aitäh Leedu ja Soome valitsustele otsuse eest olukorras, kus Eesti viirusenumbrid on kõrgemad kui nende riikides," märkis ta.

Reinsalu tunnustas ka Lätit erandite tegemise eest ning ütles, et Läti on oodatud ühinema uue piirkonnaga, kus neljapäevaste otsuste järgi on Soome, Eesti ja Leedu.

Läti on valiku ees

Läti terviseminister Ilze Vinkele ütles neljapäeva õhtul Läti Televisioonile, et riigil on ees keeruline otsus. Tõeäoliselt peab valitsus otsustama riigi edasised käigud järgmise nädala teisipäevaks.

Vinkele ei vastanud küsimustele, kas riik plaanib näitajat tõsta, kuid nentis, et praeguse piirangu juurde jäämine muutub aina keerulisemaks.

ERR-i Läti korrespondendi Ragnar Kondi sõnul leiab Läti terviseministeerium, et 16 võib olla küll mitte teaduslikult põhjendatud number, kuid see on toonud Lätile edu ning ei ole mõtet seda süsteemi rikkuda.

Teised riigid samuti arutuse all

Reinsalu ütles, et ka teiste riikide osas arutab Eesti valitsus lähitulevikus Euroopa Komisjoni ettepanekut.