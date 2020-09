Läti poliitikud ja epidemioloogid on juba mitu nädalat järjekindla visadusega korranud, et Läti ei plaani suurema viiruselevikuga riikidele mingeid erandeid teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti on tänaseks ületanud ka Lätis teistele Balti riikidele tehtud möönduse - 17,6 nakatunut 100 000 elaniku kohta.

Läti terviseminister Ilze Vinkele kinnitas reede õhtul "Aktuaalsele kaamerale", et riik ei kavatse ka teiste riikide eeskujul nakatumisnäitu 25-ni tõsta.

"Meil pole selleks rahva toetust ja täiesti kindlalt ei toeta seda peaminister. Ka mina ei edasta sellist ettepanekut valitsusele. Vähemalt seni, kuni meil on nakatunute arv nii väike. Reaalsus on, et nakatumisnäit on meil alla viie. Kui me piirangute alt välja jäävat näitu tõstame, loome võimaluse, et viirus hakkab kiiremini levima. See tähendab, et vastumeetmena tuleb riigis kehtestada rangemad piirangud. Näiteks maskikandmise kohustus kas või ühistranspordis. Seda meie rahvas päris kindlasti ei taha," selgitas Vinkele.

Küll aga on Läti valitsus kinnitanud palju erandeid - isoloatsioonikohustuseta võib piiri ületada tööle, õppima, arsti juurde või matustele minekuks, vaba piiriületus säilib Valga ja Valka omavalitsuse elanikele mõlema omavalitsuse piires. Transiidina võib riiki läbida 12 tunni jooksul.

Piirivalve ja politsei lisapatrulle piirile ei saadeta.

"Piirikontrolli ei tule. Vähemalt seni pole sellist otsust vastu võetud. Päris kindlasti on arvestatud inimeste vastutustundega täita seadusi. Loomulikult, kui keegi mingil põhjusel satub politsei vaatevälja, näiteks mõnd seadust rikkudes, siis politsei mõistagi asja uurib. Ja kui selgub, et isolatsiooninõue on täitmata või rikutakse muul moel viiruse ennetamise korda, võib politsei sellise isiku vastutusele võtta," rääkis Läti politsei ülema asetäitja Normunds Krapsis.

Ühistranspordiga Lätti saabudes tuleb täita ankeet, kuhu kantakse andmed ja isolatsioonis olemise koht. Täielik ankeedisüsteem käivitub Lätis umbes kuu pärast, mil valmib elektrooniline andmebaas.

Järgmisel nädalal plaanib Läti vähendada isolatsioonis olemise aega.