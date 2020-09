Eesti ja Läti nakatumisnäitaja erinevus on viiekordne

Läti lõpetas sel nädalal nn Balti mulli, et kaitsta oma riigi madalamat nakatumistaset muu hulgas Eestist tulevate potentsiaalselt koroonahaigete turistide eest. "Aktuaalne kaamera. Nädal" võrdles terviseametite andmetele tuginevalt, millised on koroonanäitajad Lätis ja Eestis.

Sel reedel tehti Lätis peaaegu 2500 testi, millega tuvastati kokku 11 nakatunut. Haiglaravil viibib kümme lätlast.

Eestis tehti reedel üle 1800 testi, millega tuvastati kokku 32 nakatunut. Haiglaravil viibib 13 inimest.

Arvestades, et Eesti rahvaarv on Lätist kolmandiku võrra väiksem, tegi Eesti 100 000 elaniku kohta ligi kümme protsenti rohkem teste kui Läti. Ent nakatunuid tuvastati meil 100 000 elaniku kohta ligi viis korda rohkem kui Lätis.

Eesti kahe nädala nakatumisnäitaja on reede seisuga natuke alla 22 (21,75) ja Lätis pisut üle nelja (4,3) 100 000 elaniku kohta ehk vahe on viiekordne.

Kokku on kevadest alates tehtud Lätis ligi 275 000 proovi, millega on tuvastatud pisut alla 1500 nakatunu. See tähendab, et positiivseid teste on keskmiselt 0,5 protsenti. Lätis on koroona tagajärjel surnud 35 inimest.

Eestis aga on tehtud kokku ligi 168 000 testi, millega on tuvastatud üle 2500 nakatunu. Positiivsed testid moodustavad 1,6 protsenti kõigist proovidest ja Eestis on viiruse tagajärjel surnud 64 inimest.

Kokkuvõttes - Eestis on proportsionaalselt 2,5 korda rohkem haigestunuid kui Lätis.