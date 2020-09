Läti minister ERR-ile: eksperdid suudaks ühised piirangud kokku leppida, poliitikud mitte

Läti peaminister Krišjanis Karinš seab prioriteediks oma kodanike tervise, põhjendades Balti mulli lõhkemist sellega, et ka parimad sõbrad võivad nende nakatumisriski suurendada. Läti seisukohad tunduvad Eestist ja Leedust vaadates jäigad, kuid Lätis kohapeal pole neis midagi üllatavat, vahendas "Aktuaalne kaamera. Nädal".

"Naabrite ettepanek tõsta piiranguvaba haigestumisnäitu, on sama, mis näiteks klassis. Kui keskmine tulemus on 3 ja ühel õpilasel 7, siis kutsutakse edukamat mitte nii usinalt õppima, et ta oleks ka keskmisele näidule lähemal," ütles Läti terviseminister Ilze Vinkele.

Ei läinud nelja kuudki, kui Eesti-Läti piir pandi koroonaviiruse tõttu taas kinni. Tõsi, lauskontrolli, aedu ja kopteripõrinat, nagu Eesti kevadel tegi, pole lätlastel plaanis - pole ka eriolukorda - ja kahenädalast isolatsioonikohustust võetakse Lätis juba kui tavapärast meedet, sest paljude riikide jaoks see kehtib.

"Soovin Eesti elanikke pisut rahustada, sest ega väga palju Lätti minnes võrreldes endise olukorraga ju ei muutu. Jah, muutub nende jaoks, kes soovivad minna pikemaks ajaks puhkusele, peatuda mõnes hotellis, külastada sõpru ja jääda ööbima. Seda nad nüüd ei tohiks teha ja neid võidakse selle eest karistada. Kuid kõik teised, kes soovivad minna näiteks sisseoste tegema - kui nad läbivad riiki transiidina, siis 12 tundi võivad nad siin viibida. Ka valitsuse otsuses on kirjas, et poeskäik on seaduslik. Loomulikult kehtib üleskutse tungiva põhjuseta Lätti mitte sõita," selgitas Valka linnaduuma esimees, Vidzeme partei juht Vents Armands Krauklis.

Nädalavahetusel on Eesti numbrimärgiga autosid olnud Lätis tavalisest vähem. Ja kuigi Valga ja Valka omavalitsuse elanikele on piiriületus endiselt vaba, on ka seal olnud liikumine hõredam.

See Läti valitsuse otsus on pretsedent - Eesti pool oli kevadel karmim ja teisele poole kaksiklinna igaüks ei pääsenud. Aga nüüd on väike Eesti-Läti reisimull ikkagi loodud.

"Selle otsuseni jõuda polnud kerge. Mõtlemine on ikka tüüpiline, et mingeid erandeid pole vaja. Meid aitas see, et saime edastada kogemusi ja statistikat aja kohta, mil Eesti hoidis piiri kinni," ütles Krauklis.

Küllap ei saa koroonaviiruse vastast võitlust Lätis pidada päris oma teeks, aga Läti on olnud paljudes piirangutes rangem, kas või näiteks kahenädalase isolatsiooninõude kontrollimisel ja testimine on juba mõnda aega kõigile vaba. See on toonud ka edu.

"Meil on psühholoogiliselt väga raske teisiti otsustada, kui mõnes riigis on haigestunuid neli-viis korda rohkem. See on suur erinevus. Meil pole nakatumisnäit mitte kunagi olnud 25, isegi mitte märtsis ja aprillis. Sestap tundub see number meie jaoks liiga suur. Eesti puhul paneb meid muretsema tõusev trend, viimaste nädalate juhtumid," rääkis Läti peainfektsionist Uga Dumpis.

Professor Dumpisel on Stradinši haiglas juba olnud tõenäoliselt Eestis nakatunud patsient, aga neid on rohkemgi.

"Kui suurem osa ühiskonnast pöörab kaitsemeetmetele mingitki tähelepanu, ongi see kogu riigi jaoks parim meede. Ja Lätis saab iga soovija end testida, perearsti saatekirja pole vaja," ütles Dumpis.

Ja pole üldse kindel, et isolatsiooninõue on lätlaste jaoks suurim probleem just Eestiga seoses - tuhandete lätlaste pered on tihedalt seotud Iirimaa ja Suurbritanniaga, kus haigestumus veel suurem.

"Kontrolli teostame nii, et helistame isolatsioonis olevaile isikuile või läheme kohale paika, mida inimene on oma isolatsioonikohana avaldanud," rääkis Läti politseiülema asetäitja Normunds Krapsis.

Isolatsioonikohustusel on lisaks tervisele ka majanduslik pool. Läti statistikaameti andmeil oli Eesti juunis ainus riik, kust saabunud ühepäevaturistide ja ka ööbijate arv kasvas. Riia suured hotellid on tühjapoolsed, mõni neist üldse kinni, ja ega restoranide seis pole parem. Pealegi on meelelahutuskohtade öine lahtiolekuaeg olnud Lätis peaaegu kogu aeg piiratud.

"Kui loodi Balti reisimull, tundsime, et mingi turistidevool tuli tagasi. Muidugi oli see ka suvehooaeg, mil oli külastajaid rohkem nii Balti riikidest kui ka Soomest," rääkis Radisson Latvija müügijuht Janis Priede.

Latvija hotelli torn paistab üle tee asuva valitsuse aknaisse ja tuletab turismisektori probleeme meelde kogu aeg. Samuti teevad seda erialaliidud. Aga valitsus ei tõsta koroonalävendit. Siis ehk, kui Euroopa Liit mingi ühise numbrini jõuab.

"Meie peaepidemioloog kasutab sellist võrdlust: kui teie naabritel on kodus tulekahju, kas selle tõttu hakkate muutma tuleohutusnõudeid oma majas? Tõenäoliselt mitte," ütles Ilze Vinkele.

Ajal, mil Riia hotellid kiratsesid, tegid maamajutuskohad viimaste aastate rekordtulemuse, sest lätlased ise leidsid need kohad üles.

"Kui saabub viiruse teine laine ja piiratakse liikumist ka Balti riikide vahel, on selle mõju väga traagiline. Seni ehk 1. septembrini päästis meie majutusasutuste ja restoranide valdkonda see, et oli keelatud algatada maksejõuetuse ja pankrotimenetlusi. Nüüd on see keeld lõppenud," rääkis Läti hotellide ja restoranide assotsiatsiooni president Janis Naglis.

Lätis leiavad nii eksperdid kui ka valitsuse liikmed, et Eestis ja Leedus otsustavad poliitilised viroloogid päris viroloogide seisukohad omatahtsi üle ja Balti reisimull ei peaks tähendama ainult koroonalävendit.

"Ekspertide tasemel on võimalik riikide vahel sarnastes piirangutes kokku leppida, kuid poliitiliselt mitte," sõnas Läti terviseminister Ilze Vinkele.