Tammsaare pargis püsti pandud telgis olid üleval lühitutvustused nendest, keda vanglates ja arestimajades kinni peetakse. Neid on selle ühe kuu ja ühe päeva jooksul, mis presidendivalimistest kulunud, kogunenud ohtralt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Konkreetse valiku puhul on tegemist minu kaudse tuttavaga, kelle perekonnasõpru ma tean. Lähtudes sellest, aga tegelikult ma annaks oma nii allkirjad kui ka saadaks postkaardid ükskõik kellele, sest olukord Valgevenes on väga traagiline ja minu arust on väga oluline ka eestlaste jaoks toetada valgevenelasi sellel raskel hetkel," rääkis Tõnu Antipov.

Tasaste eestlaste kõrval astus telgist läbi ka neid, kes Valgevenest pärit. Tuleb välja, et viimased sündmused on muidu küllalt harali hoidnud kogukonda ühendanud ajavahemikul tänaseni, kui kinnipidamised on saanud hoogu juurde.

Irina võttis esiotsa neli kaarti, millele toetussõnumeid kirjutada. "See on hea võimalus toetada valgevenelasi, kes kangelastena tulevad välja marsile. Me paraku saame vaid sellisel moel näidata, et oleme nende kõrval," sõnas ta.

Nädalavahetusel tegid Valgevene linnades taas ilma naised, keda kohalik siseministeerium nimetas agressiivseks ning ebanaiselikuks.

Maskides mehed rebisid punavalgeid lippe, aga ka meeleavaldajaid tumedatesse furgoonidesse. Ühele tühjale väljakule jäi pann ja käekoti rihm - kaks naiselikku aksessuaari.

Üldiselt post vanglatesse liigub, kui tegu on süütute poolehoiuavalduste ja mitte suure poliitikaga. Kinnipeetud oskavad sellisest toetusest lugu pidada.

"Need kaardid saadetakse poliitvangidele ametlikel aadressidel uurimisisolaatoritesse, kus nad istuvad. Tõenäosus, et need kätte saadakse, on tõesti olemas, sest üldiselt lastakse säärased kaardid läbi. Nendel, keda paraku varem kinni on peetud, on just selline kogemus. Nad rääkisid, mida nad läbi elasid, kui nad kinni istusid ja kui tähtis oli neil saada selliseid kaarte isegi tundmatutelt inimestelt," selgitas Ksenijya Gladenkaya.