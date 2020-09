"Võiks arvata, et väiksematel oli keerulisem, aga neil on rohkem ka toetusvõrgustikku, kuna nad vanemate, õdede-vendade ja teiste sugulastega suhtlevad rohkem. Noored tahavad aga rohkem eakaaslastega suhelda ja distantsilt on seda väga keeruline teha," rääkis Schults "Vikerhommikus"

Koolipsühholoogide nõustajana töötav Schults tõi välja, et keerulistel aegadel on hästi tähtis, et säiliksid tavapärased harjumuspärased rutiinid. "Et kui ma olen hommikuti harjunud kooli minema, siis ma saan seda nüüd ka teha. See aitab turvatunnet hoida ja äreval ajal on seda kindlasti tarvis, et ka õppida saaks."

Lisaks on õppimiseks oluline vajadus tunne, et inimene kuulub kellegi hulka ja koostöine õppimine on tihtipeale tulemuslik. "Ja kui teismelised niigi vajavad suhtlemist, kaaslastega koosolemist rohkem, siis saab koolis kaks asja ühes teha kohapeal."

Kevadise distantsõppe tagajärgi teismelistele psühholoogi sõnul veel oodatakse, kuna seesugused ootamatused annavad tagajärgi ka pikemaajaliselt. Esimene asi, mida juba distantsõppe ajal nähti, oli õpitahte hajumine. Kui esimestel nädalatel oli natuke uudne ja tore distantsilt suhelda, siis distantsõppe teises pooles väga paljudel noortel õppimine enam ei edenenud, tõi psühholoog välja.

"Ja üksi kodus nukralt olles võib juhtuda, et meeleolulangus tuleb ka hiljem tagasi või jääb ka püsivaks. Igasugu ärevused võivad tekkida."

Kommenteerides koolides kavandatud piiranguid õpitegevusele, sealhulgas osalist distantsõpet, soovitas Schults füüsilise tervise huvides piiranguid kehtestades mõelda ka psüühilisele tervisele.