Madise: välismaalt tulnud lapsed kaugõppele suunanud kool ei käitunud õiguspäraselt

Kool, kes septembri alguses suunas välismaalt naasnud ühe pere lapsed distantsõppele, ei käitunud õiguskantsleri hinnangul õiguspäraselt. Seda põhjusel, et külastatud välisriik ei olnud sel ajal karantiinikohustusega riikide nimekirjas.

ERR kirjutas juhtumist septembri keskel. Õiguskantsler Ülle Madise tõi välja, et kool, kes välismaalt tulnud lapsed karantiini suunas, eksis.

Madise selgitas, et kooli kodulehel oli avaldatud info, milles oli kirjas, et õppeperioodi ajal õpilased välisreisile minna ei tohi, kuid karantiini suunatud õpilased käisid reisil enne kooliaasta algust.

Lisaks oli õiguskantsleri sõnul kodulehel kirjas, et kui õpilane käib koolivaheajal välisreisil riigis, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb tal jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Samas ei olnud väisatud riigi nakkusnäit suve lõpus ettenähtud piirist kõrgem.

"Asjaolusid ja õigusakte arvesse võttes leian, et koolil polnud laste distantsõppele suunamiseks õiguslikku alust. Koolil oleks võimalik reguleerida distantsõppele suunamise tingimusi kooli kodukorras või kooli õppekavas. Nende laste distantsõppele suunamise ajal sellist alust neis dokumentides polnud. Samuti lähtus kool laste distantsõppele suunamise otsuse tegemisel valedest faktilistest asjaoludest," kirjutas Madise.

Nimelt võttis Madise kirja järgi kool vastu otsuse õpilased kaugõppele suunata pärast juhtkonna erakorralist koosolekut. Kooli oli helistanud ühe lapse klassikaaslase vanem, kes andis teada, et võibolla rikuvad lapsed isolatsiooninõudeid.

Õiguskantsler rõhutas, et sellises olukorras tuleks ära kuulata ka teise osapoole vastuväiteid, kuid paistab, et kool pärast telefonivestlust isolatsiooni suunatud laste vanematega neid arvesse ei võtnud.

Näiteks oli Madise sõnul vestulusest välja tulnud, et külastatud riigi nakkusnäit polnud üle 16. Seda oleks kool saanud kontrollida ka välisministeeriumi või terviseameti kodulehelt.

"Juhin tähelepanu veel sellele, et laste parimate huvide seisukohast ei olnud mõistlik hakata eneseisolatsiooninõude võimalikku rikkumist esmalt välja selgitama lapse kaudu, vaid tulnuks pöörduda lapse vanemate poole. /---/ Laps usaldab oma vanemaid ja kui vanemad lubasid lapsel kooli minna, kuid kool on vastupidisel arvamusel, võib see tekitada lapses asjata pingeid," kirjutab Madise.