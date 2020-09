Valgevene IT-ettevõtted kolivad Lätti

Juba 12 Valgevene infotehnoloogia (IT) ettevõtet on teatanud plaanist kolida Lätti ning viia sinna üle ka ligi 500 töökohta.

Valgevene kõrgtehnoloogia ettevõtted, mille juhid tunnetavad, et ei saa enam riigis valitseva olukorra tõttu seal tööd jätkata, on pöördunud Läti investeerimis- ja arenguagentuuri (LIAA) poole, uurides võimalusi ümberkolimiseks, vahendas Läti ringhääling.

Osa Lätisse tulla plaanivaid ettevõtteid kvalifitseerub iduettevõteteks ning kokku võib nendega Lätisse liikuda 470 töökohta, peamiselt juhid ning juhtivspetsialistid, teatas Läti majandusministeerium.

Samas öeldi, et praegu tegeletakse lahenduste väljatöötamisega, et naaberriigi ettevõtted saaksid Lätis võimalikult kiiresti tööd alustada.

Selleks on majandusministeeriumis ja LIAA-s moodustatud töörühm, mis koostöös teiste riigiasutustega tegeleb Valgevene ettevõtete taotluste ning nendele lahenduste leidmisega.

Läti majandusminister Janis Vitenbergs ütles, et riigi rahandusinstitutsioonid tegelevad paralleelselt sama teemaga ning püüavad luua rohelist koridori välisettevõtete kolimiseks Lätisse.

Kokku on Valgevenest ärakolimiseks Lätis konsultatsioone alustanud 116 ettevõtet, mis annavad tööd umbes neljale tuhandele inimesele. Neist umbes 30 firmat töötab IT-valdkonnas, 25 on tootmisettevõtted.

Mõned Läti omavalitsused on juba teinud ka Valgevene ettevõtjatele ettepaneku nende juurde kolida.

Valgevenes jätkub 9. augusti presidendivalimiste võltsimise järel vallandunud vastasseis opositsiooni ja senise riigipea Aleksandr Lukašenko vahel, mis on viinud laiaulatuslike meeleavalduste ning miilitsavägivallani.

Valgevene on tuntud oma tugeva IT-sektori poolest.