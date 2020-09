Borrell: Euroopa Liit ei pea Lukašenkot seaduslikuks presidendiks

Euroopa Liidu jaoks on olukord selge - Valgevene 9. augusti presidendivalimisi saatis pettus, ütles EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell teisipäeval Euroopa Parlamendi täiskogule.

"President Aleksandr Lukašenko ei ole Valgevene seaduslik riigipea," ütles Borrell.

Seejuures tegi Borrell algselt kõneapsu, nimetades Lukašenkot mitte Valgevene, vaid Ukraina ebaseaduslikuks presidendiks.

"Meie jaoks on täiesti silmnähtav: arvame, et 9. augustil toimunud valimisi võltsiti. Seepärast ei ole Lukašenko meie jaoks Ukraina seaduslik president," ütles Borrell sissejuhatuseks.

Sellele järgnenud pausi ajal ütlesid saadikud talle ette, et ta peaks kõnelema Valgevenest.

"Oh, vabandage, Valgevene," parandas end Borrell, ja jätkas: "Millest ma küll mõtlesin? Vabandage väga. Ma hindan selle parlamendi toetust ja hoiatust, et ma tegin vea... Me ei tunnusta Lukašenkot Valgevene seadusliku presidendina," ütles Borrell.