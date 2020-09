Samuti võimaldaks seadus edaspidi omavalitsustel muutuda vallast linnaks või vastupidi ilma, et oleks vaja omavahel ühineda, teatas rahandusministeerium.

Eelnõuga tehakse ettepanek taastada ühinemistoetus alates 2025. aastast. Eelnõu kohaselt on kavas toetust maksta 100 eurot elaniku kohta. Minimaalne suurus oleks 500 000 ja maksimaalne 1 500 000 eurot ühinenud omavalitsuse kohta.

Vastava eelnõu saatis riigihalduse minister Jaak Aab (Keskerakond) kooskõlastusringile.

Lisaks ühinemisele tahetakse soodustada suurte, maakonna suuruste omavalitsuste loomist. Aabi sõnul saaksid omavalitsused eelnõu järgi lisaks elanikupõhisele toetusele täiendavalt kaks miljonit eurot sel juhul, kui ühinenud üksus on maakonna suurune.

"Eelmisel aastal nõustus valitsus, et ühinemistoetuse taastamine on vajalik ja möödapääsmatu samm, kui tahame omavalitsuste võimekust tõsta. /.../ Senine praktika näitab, et suured omavalitsused on võimekamad. Suuremal alal ja rohkematele inimestele on lihtsam pakkuda süsteemset ja vajadustele vastavat teenust, milleks seni raha nappis. Võtame näiteks lastekaitse, rahvatervise või prügimajandusega seotud teemad," ütles Aab.

Toetus makstakse eelnõu kohaselt välja alates 2025. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimiste järel liitunutele. Ühinemiste toetuskulud kantakse 2026. aasta riigieelarvesse.

Vallad linnaks, linnad vallaks

Teise põhimõttelisema muudatusena kavandatakse seada Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduses kriteeriumid, mis võimaldavad omavalitsustel taotleda ka ilma omavahel ühinemiseta haldusüksuse liigi muutmist vallast linnaks ja vastupidi, teatas rahandusministeerium.

Aabi sõnul on muudatuse eesmärk anda omavalitsustele võimalus viia tänane määratlus vastavusse tegelikkusega. "Näiteks valdavalt maalise asustusega linnal on võimalik lihtsamalt end vallaks nimetada ja valdavalt linnalise asustusega vallal linnaks saada," ütles Aab.

Muutmist saaks valitsuselt taotleda jooksvalt ning selleks ei pea omavalitsused ühinema.

Vallast linnaks muutumist võib taotleda vähemalt 5000 elanikuga asulaga kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu, linnast vallaks saamisel elanike arvulist kriteeriumi ei ole. Otsuse põhjendamisel tuleb ühe kaalutlusena välja selgitada ja arvestada ka vastava valla või linna elanike eelistused. Arvestada tuleb ka piirkonna ajaloolist tausta, sotsiaal-majanduslikke funktsioone ja arenguperspektiive, geograafilisi, looduslikke ja muid tingimusi.

Vastuvõtmise korral jõustuvad muudatused 2021. aasta 1. juunist.