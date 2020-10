11 isikukaitsevahendite hankest tõi üks 100 000 mittesobivat respiraatorit

Riigihalduse ministri Jaak Aabi (Keskerakond) sõnul tehti 11 hanget, millest kümme on täidetud.

Üks hange on veel täitmisel, sest hankepartneriga käivad läbirääkimised, kirjutas Aab kirjalikus vastuses opositsioonisaadik Signe Riisalo (Reformierakond) arupärimisele.

"Jiangxi Shunkang Pharmaceutical Group Co Ltd-ga sõlmitud lepingu raames on kõik hangitavad isikukaitsevahendid Eestis kohal. Samas ei vasta meie hinnangul saadetud 100 000 FFP3 respiraatorit vajalikele standarditele. Meie hinnangul on tegemist madalama tasemega isikukaitsevahendiga. Nende eest ei ole me partnerile raha maksnud," kirjutas minister käimasoleva hanke kohta.

Aab tõi kirjas välja, et isikukaitsevahendeid on riigil ühishankega plaanis ka juurde tellida.

"Kuid see läheb kasutusse alles siis, kui turul on taas kord tekkinud tõrked, isikukaitsevahenditest on nappus käes ning tarneahelad on kas katkenud või ei toimi normaalse turumajanduse tingimustel," selgitas minister.

Riisalo uuris, kui suur osa kevadel Eestisse saadetud maskidest olid tolmumaskid, mis meditsiinilist kaitset ei paku.

"Rahandusministeeriumi poolt läbi viidud hangete puhul nn tolmumaske ei hangitud. Kõik maskid läbisid enne vastuvõtmist terviseameti kontrolli, mille käigus veendusime, et need vastaksid lepingule. Seega ei olnud ka kasutuid maske või rahalist kahju," vastas Aab.

Aabi sõnul on riik soovitanud kõikidel asutustel varuda kuu aja tagavara isikukaitsevahenditest, mis oleks kolm korda suurem aprillis kulunud vahendite hulgast.

Näiteks selgub, et kirurgilisi maske läheks vaja 10,5 miljonit, kuid praegu on olemas pea 7,8 miljonit maski. FFP2-tüüpi maske ehk respiraatoreid kuluks umbes 2,4 miljonit, kuid riiklikus varus on ligikaudu 1,5 miljonit maski. FFP3 maske oleks vaja üle 360 000, kuid neid riigi tagavaras praegu pole.

Kilepõllesid on hinnanguliselt varusse vaja kokku 1,8 miljonit, kuid neid on praegu 700 000. Mütse kuluks 3,5 miljonit, aga varus on neid veidi rohkem kui 460 000.

Ainsa asjana on riiklikus varus vajaminevast rohkem kaitseülikondasid, mida on praegu üle 116 000, kuid tagavara vajalik suurus oleks 73 650 ülikonda.