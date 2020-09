Daimler tegevjuhi hinnangul taastub autoturul nõudlus

Autotootja Daimler tegevjuhi hinnangul on nõudlus autode järele taastunud. Daimler loodab, et müüki hoogustab äsja välja tulnud Mercedes-Benzi mudel.

Rootsi päritolu tegevjuht Ola Kaellenius selgitas, et ettevõtte on Hiinas täheldanud V-kujulist taastumist. Samas on Euroopas ja Põhja-Ameerikas taastumine olnud teistsugune. Inimesed on hakanud segastes oludes ühistranspordi asemel eelistama autot.

Analüütikute hinnangul on müügikasvu taga ka lennutranspordi raskustesse sattumine reisipiirangute tõttu. Euroopa autotööstuse aktsiad on viimastel kuudel kerkinud rohkem kui Euroopa üldised aktsiindeksid.