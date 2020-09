Valges Majas allkirjastati ajalooline Lähis-Ida rahulepe

Kui Iisraeli esindas peaminister Benjamin Netanyahu, siis Ühendemiraate ja Bahreini välisminister. Araabia riigid olid seni suhete normaliseerimise vastu, toetades nõnda palestiinlasi nende võitluses Iisraeliga.

Tagasivalimist taotlev USA president Donald Trump ütles enne tseremooniat, et ei välista veel mitme riigi ja ka Palestiina omavalitsuse suhete normaliseerimist Iisraeliga.

"Oleme täna pärastlõunal siin, et muuta ajaloo kulgu. Pärast kümnendeid kestnud lahkhelisid ja konflikte oleme liikunud edasi, et markeerida uue Lähis-Ida algust. Tänu nende kolme riigi juhi julgusele võtame suure sammu tulevikku, kus kõik inimesed saavad elada rahus ja õitsengus. Paari hetke pärast allkirjastavad visionääridest liidrid esimesed rahulepped Iisraeli ja Araabia riikide vahel enam kui veerand sajandi jooksul," ütles Trump.

"Rahu, mille täna teeme, õnnistus on enneolematult suur. Esiteks, see rahu laieneb, et haarata teisi Araabia riike ning suudab lõppude lõpuks lõpetada Iisraeli-Araabia konflikti. Teiseks, meie partnerluse majanduslikke hüvesid saab tunda kogu regioonis ja see jõuab kõigi meie kodanikeni," lausus Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.

Lepingute vastu avaldati meelt

Sajad palestiinlased avaldasid meelt Iisraeli lepingute vastu Araabia Ühendemiraatide ja Bahreiniga. Meeleavaldajad lehvitasid palestiina lippe Läänekaldal Nablusis ja Gazas. Nad kandsid loosungeid, milles nimetati lepingut reetmiseks ja häbistavaks.

Palestiina peaminister Mohammed Shtayyeh ütles esmaspäeval, et normaliseerimislepete allkirjastamine Iisraeliga on Araabia maailma "must päev".

Väike meeleavaldus toimus ka Bahreinis.