ÜRO: Iisraeli blokaad on maksnud Gazale 16,7 miljardit dollarit

Iisraeli blokaad on Gaza sektorile enam kui aastakümne jooksul hinnanguliselt maksma läinud 16,7 miljardit USA dollarit, kinnitas kolmapäeval ÜRO oma uues raportis.

Palestiina enklaav on olnud Iisraeli blokaadi all 2007. aastast alates, kui seal haaras võimu islamistlik liikumine Hamas.

Järgneva 11 aasta jooksul halvenes majanduslik olukord dramaatiliselt, kinnitab ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents (UNCTAD) uues raportis.

Piirkonna pikaajaline sulgemine, karmid majanduslikud ja liikumispiirangud ning sõjalised operatsioonid on tekitanud aastatel 2007–2018 kumulatiivse kahju, mis ulatub 16,7 miljardi USA dollarini.

See kahju ületab kuuekordselt Gaza sisemajanduse kogutoodangu 2018. aastal ja oleks 107 protsenti terve Palestiina sisemajanduse kogutoodangust koos Läänekaldaga.

Need arvutused viivad ÜRO agentuuri järeldusele, et "Gaza majandustulemused on olnud ülemaailmselt ühed kõige halvemad". Ajavahemikul 2007–2018 kasvas sealne majandus vähem kui viis protsenti.

UNCTAD-i järgi "on tungiv vajadus Gaza sulgemine lõpetada, et selle rahvas saaks ülejäänud okupeeritud Palestiina territooriumi ja maailmaga vabalt kaubelda".

Gazas on ka üks maailma kõrgemaid töötuse määrasid, mis ulatub 52 protsendini.

UNCTAD-i globaliseerumise ja arengustrateegiate direktori Richard Kozul-Wrighti sõnul annab muutusteks lootust Joe Bideni saamine USA presidendiks.