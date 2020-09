Tallinna koolidest ja lasteaedadest on isolatsioonis üle 200 inimese

Tallinnas on COVID-19 haigusjuhtumid tuvastatud neljas koolis ja kolmes lasteaias ning isolatsioonis on nende juhtumite tõttu üle 200 inimese, ütles terviseameti põhja regiooni juht Ester Öpik.

Haigusjuhtumid on Tallinnas avastatud kahes linnale kuuluvas ja kahes erakoolis. Lasnamäel asuvas Läänemere gümnaasiumis haigestus 5. klassi õpilane ja õpetaja ning distantsõppele suunati 22 lähikontaktset.

Kesklinna vene gümnaasiumis käis haigestunud 6. klassi laps bussiekskursioonil, kus osalesid kolme klassi lapsed ja õpetajad ning seetõttu on selles koolis distantsõppele ja isolatsiooni suunatud lausa 90 inimest.

Erakoolidest on haigusjuhtumid Tallinna Euroopa koolis ja Rocca al Mare koolis. Viimases aga haigestunud õpetaja koolis ei viibinud ning seetõttu kedagi distantsõppele pole suunatud. Euroopa koolis juhtus aga nii, et nakkus hakkas levima lapsevanemate koosolekul ning tänaseks on haigestunud seitse lapsevanemat ja üks laps, ütles Öpik.

Lasteaedades on haigusjuhtumid Lepistiku, Männi ja Sinilille lasteaias. Lepistikus on isolatsioonis 18 last ja kaks õpetajat, Männi lasteaias kokku 25 inimest. Sinilille lasteaias levis nakkus samuti lapsevanemate koosolekul ja ükski laps pole seni nakatunud.

Kokku on Tallinnas haridusasutustes leviva koroonaviiruse tõttu isolatsiooni suunatud 215 inimest, ütles Öpik. "Kuigi Tallinna rahvaarvu kontekstis pole see suur arv, on see siiski märkimisväärne arv," ütles Öpik.

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et osalist distantsõpet on tema teada käeoleva nädala seisuga rakendanud 90 protsenti Tallinna koolidest. "Mõnes koolis on võimalik hajutada õpilasi ka ilma distantsõppeta – kas on kaks koolihoonet või on nii vähe õpilasi. Praegu lähtume sellest, et distantsõppel ei tohiks üksi klass olla üle nädala järjest," ütles Kõlvart.

Tallinn andis koolidele soovituse rakendada distantsõpet 8. klassist alates, aga 11 koolis on seda tehtud ka nooremates klassides, märkis Kõlvart.

Põhja regioonis üle 200 inimese jälgimise all

Kui Eesti nakatumisnäitaja kerkis kolmapäeval üle 25, siis Harjumaal on see peaaegu 30. Kuivõrd enamik maakonna haigusjuhtumitest on Tallinnas, siis Tallinna nakatumisnäitaja on üle 30 100 000 elaniku kohta, ütles Öpik.

Põhja regioonis on teada üle 1000 lähikontaktse ning 200 inimest on jälgimise all. Aktiivseid koldeid on kuus. Suurim kolle on seotud erasünnipäevaga kohvikus, kust on tänaseks haigestunud üle 20 inimese. Sünnipäevapidu toimus augusti lõpus. "See kolle on sügava tähelepanu all," märkis Öpik.

Kuivõrd Tallinna nakatumisnäitaja kasvab endiselt, jätab pealinn ära nii Valgusfestivali kui nädalavahetuseks kavandatud autovaba päeva üritused. Kõlvarti sõnul oodati Valgusfestivalile üle 20 000 inimese ja sellise rahvahulga puhul ei suudetaks ohutust tagada.

"Praegune olukord ei anna võimalust seda üritust korraldada, sest me ei saa garanteerida elanike hajutamist. Me ei saa ka jagada isikukaitsevahendeid igale osalejale nii suure ürituse puhul. Ei ole ka mõeldav, et korraldame kõigile osalejatele tervisekontrolli," lausus Kõlvart.