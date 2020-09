Abilinnapea Vadim Belobrovtsev ja Tallinna haridusameti juht Andres Pajula kohtusid reedel Tallinna koolijuhtidega, kus kordasid üle pealinna seisukohta õppetöö hajutamiseks.

"Sõnumid on sellised, nagu need kolmapäeval edastati. Tahtsime teada, kuidas koolidel need protsessid on kulgenud ja kas on mingisuguseid probleeme või täiendavaid küsimusi selles osas. Täpsustasime sõnumit, et see oleks selgelt ja üheselt arusaadav, kas kõik on ühtmoodi ühes inforuumis ja saanud sõnumist ühtmoodi aru," kommenteeris haridusameti juhataja Andres Pajula ERR-ile. "Sõnum on ikkagi see, et me räägime õppeprotsessist ja hajutamisest koolides ja hübriid- või osalisest distantsõppest, kus on koolides väga palju õpilasi, ja see on mõistlik."

Pajula kinnitas, et Tallinnas on jätkuvalt käsil roheline stsenaarium, ent kasutusele võetakse ennetavad meetmed, et mitte kollasesse stsenaariumisse liikuda.

Ennetavad meetmed aga järgivad ometi kollase stsenaariumi juhiseid, mis näevad ette osalist distantsõpet.

"Hajutamine on üks meetmetest, kuidas õpilaste arvu koolis vähendada ja hajutamine distantsõppe kaudu on üks võimalustest, kuidas seda teha, ja seda koolid ka teevad," ütles Pajula. "Küsimus on erinevate õppevormide kasutamises õppetöö korraldamisel. Nad ei ole keegi kodus lihtsalt, et nad on kodus - see on üks osa õppeprotsessist, kus toimub distantsõpe. Sel distantsõppel on erinevaid vorme, kuidas seda teha, kas koduste ülesannete või uurimistööde või video vahendusel."

Pajula kinnitas, et ühelgi koolijuhil vastuväiteid plaanile ei olnud.

"Kõik koolijuhid seda ühtmoodi ka aktsepteerisid, ühtegi vastuväidet koolijuhtidel ei olnud. Koolijuhid avaldasid arvamust, et kui on ka teistsugused lahendused, siis kuidas nendesse suhtutakse," ütles Pajula.

Ta ei välistanud võimalust, et õpet hajutatakse ka mujale, näiteks parkidesse, kaubanduskeskustesse või muuseumitesse, lisades, et kool ei ole juba ammu ainus õppimise koht ning seda võimalust on juba aastaid ka kasutatud.

Kõlvart: me pole oma plaanidest loobunud

Ka linnapea Mihhail Kõlvart kinnitas, et Tallinn pole oma plaanidest loobunud.

"Need meetmed, mis olid välja kuulutatatud, tuleb kindlasti rakendada. /.../ Nii nagu oli ka varem räägitud, koolijuhid peavad tagama enda asutustes õpilaste hajutamise, õpilaste hajutamine on võimalik eelkõige sellisel viisil, et õpilased õpiksid kas väiksemates rühmades või siis vahetustega ja et selline võimalus tekiks, tuleb rakendada ka osalist distantsõpet," ütles Kõlvart "Aktuaalsele kaamerale".