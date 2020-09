Lukašenko poeg kolis meedia väitel Moskvasse

Ajaleht Komsomolskaja Pravda teatas Valgevene KGB endisele töötajale viidates, et 16-aastane Nikolai Lukašenko on saladuskatte all Moskvasse asunud ning elab praegu julgeolekukaalutlusel Valgevene saatkonnas. Lukašenko noorim poeg pidavat hakkama valenime all õppima Moskvas, lehe väitel võib tema uueks kooliks saada ka Moskva ülikooli gümnaasium või linna lähedal Žukovkas asuv õppeasutus President.

Interfaxi küsimuse peale eitas gümnaasiumi esindaja, et noor Lukašenko oleks seal õppima hakanud. Samas algas seal töö koroonapiirangute tõttu distantsõppe vormis, märgib Interfax.

Varasemalt on teatatud, et Nikolai Lukašenko lõpetas kevadel üheksanda klassi ja asus õppima Valgevene riikliku ülikooli lütseumisse bioloogia õppesuunal. Kuid Valgevene sõltumatu meediaväljaanne TUT.bu teatas, et 1. septembril kooli ta ei ilmunud ning on sealt oma dokumendid välja võtnud.

Nikolai Lukašenkot nähti viimati avalikkuses 23. augustil, kui ta saabus koos oma isaga helikopteril presidendipalee juurde, kandes kuulivesti ja automaati.

Aleksandr Lukašenko on oma noorimat poega sageli ametlikele üritustele ja visiitidele kaasa võtnud ning esitlenud teda kui oma võimalikku mantlipärijat.

Lukašenkol on oma ametliku abikaasaga, kellest ta elab lahus, kaks vanemat poega: 1975. aastal sündinud Viktor, kellel endal on neli last ja 1980. aastal sündinud Dmitri, kelle on kolm last. Nikolai ema on väidetavalt Valgevene valitsushaigla endine peaarst ja Lukašenko ihuarst Irina Abelskaja.

Valgevenet 26 aastat valitsenud Aleksandr Lukašenko on pärast 9. augustil rohkete võltsimistega toimunud presidendivalimisi sattunud ootamatult tugeva surve alla, kus tema võimult lahkumist nõuavad tänavatel kümned tuhanded inimesed ning demokraatlikud riigid on kutsunud korraldama uusi ja ausaid valimisi.