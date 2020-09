Tuulepuhangud tõusevad hommikul Lääne-Eesti rannikul 25, loodeservas 28, saartel vastu Läänemerd kuni 30 m/s. Sisemaal tuul siis veel liiga ei tee, aga päevaks kerkivad puhangud ka sisemaal juba 20 m/s. Rannikul ulatuvad need 28, ent vastu Läänemerd pole välistatud ka 32 m/s tõusvad iilid.

Õhusooja on vaid 10 kraadi ümber.

Just külma jõuline sissetung teeb tuuleiilid järsuks ja äkiliseks. Vihmahood muudavad täies lehes puud raskeks ja need võivad murduda. Tormiseid iile on enam Lääne-Eestis ja eelkõige saartel ning seal on ka tuulemurdude ja elektrikatkestuste oht suurem. Praamiliiklus võib tormises loodetuules katkeda.

Reedel madalrõhkkond lahkub, tuul tõmbub tagasi ja väike kõrgrõhuhari muudab päeva ilusaks.

Eeloleval ööl sajab mõnes kohas hoovihma. Lääne- ja loodetuul tugevneb 7-12, puhanguti 15, saartel ja looderannikul kuni 18, puhanguti 23 m/s. Õhutemperatuur on 7 kuni 12, öö hakul Kagu-Eestis kuni 15 kraadi.

Neljapäeva hommik on enamasti pilvine ja vihmahoogudega. Lääne- ja loodetuule puhanguid on sisemaal 15, rannikul kuni 25, saartel vastu Läänemerd kuni 30 m/s. Õhutemperatuur on 9 kuni 12 kraadi.

Päev on pilvine ja vihmahoogudega. Tormise loode- ja põhjatuule puhanguid on sisemaal kuni 20, saartel ja rannikul kuni 28, vastu Läänemerd kuni 32 m/s, õhtul tõmbub tuul veidi tagasi. Õhutemperatuur on 8 kuni 13 kraadi.

Reede ööga torm vaibub ja sadu lahkub. Päev on küll tuuline, aga kena ja päikeseline.

Nädalavahetus jätkub üsna tuulisena, aga suurema sajuta. Öösiti on hallaoht varitsemas, ent päevasooja tuleb kuni 15 kraadi.