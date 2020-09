11 protsenti venemaalastest peab Eestit Venemaa suhtes vaenulikuks riigiks, mis on viimase 15 aasta madalaim näitaja.

Levada keskus laskis Vene inimestel nimetada, millised viis riiki on nende hinnangul kõige enam ebasõbralikumalt ja vaenulikumalt meelestatud Venemaa suhtes. 11 protsenti vastanutest märkis ära Eesti, mis andis "vaenlaste edetabelis" üheksanda koha.

Samas on see näitaja Eestile viimase 15 aasta madalaim. Kõrgeim oli see aprillirahutuste aastal 2007, kui lausa 60 protsenti venemaalastest pidas Eestit vaenulikuks riigiks, mis oli üldse kõrgeim näitaja riikide arvestuses.

Eesti tänavune 11 protsenti on madalam kui meie lõunanaabrite näitaja - Lätit ja Leedut peab Venemaa vaenlasteks võrdselt 26 protsenti venemaalastest.

Edetabeli esikohal on Ameerika Ühendriigid, keda peab Venemaa vaenlaseks 60 protsenti. Samas on see näitaja viimastel aastatel langenud - 2019. arvas nii 67 ja 2018. aastal 78 protsenti venemaalastest.

"Vaenlaste edetabelis" on teisel kohal Ukraina 35 ja kolmandal Ühendkuningriigid 29 protsendiga.

Suurim sõber Valgevene

Venemaa elanikud peavad oma riigi suurimaks sõbraks naaberriik Valgevenet - nii arvas 58 protsenti.

"Sõpruse edetabeli" teisel kohal on Hiina 40 ja kolmandal Kasahstan 35 protsendiga. Edetabeli etteotsa mahub rida SRÜ riike, aga ka India, Süüria ja Kuuba.

Lääneriikidest saab suurima sõpruse osaliseks Saksamaa 10 protsendiga. Kaks protsenti venemaalastest peab oma riigi sõbraks näiteks Soomet.

Balti riigid "sõprade edetabelisse" ei mahtunud.

Kuus protsenti Venemaa elanikest aga leiab, et tema riigil polegi lähedasi liitlasi.

Levada keskus viis uuringu läbi 20.–26. augustil. Valimisse kuulus 1601 inimest vanuses 18-aastast ja vanemad. Uuring viidi läbi vastaja kodudes näost-näkku küsitlusega.