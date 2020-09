Läänemaal avatakse mälestusmärk 1944. aasta paadipõgenikele

1944. aasta sügisel läksid Läänemaalt Puise rannast lähenevate punavägede eest Rootsi poole teele kümned tuhanded inimesed. Paljud neist ei jõudnud kohale.

"Hinnanguliselt on jäänud merre 5000 inimest selle minemise käigus," ütles memento liidu juht Arnold Aljaste "Ringvaates".

"Kõik, mis vähegi ujus, see merele läks. Ja need olid ikkagi merekindlad paadid, need käisid ka edasi-tagasi ja tehti väga palju reise. Siin olid mootorrattad, autod, lapsevankrid - rand oli ummistatud nendest," lisas ta.

Mälestusmärgi suurpõgenemise meenutuseks lõi Aivar Simson. Selle idee autor on Heidi Ivask, kes ema süles koos sadade teiste põgenikega Puise rannas paati ootas. Mälestusmärk pandi püsti memento liidu eestvedamisel.

Üks põgenikest oli toona kaheksa-aastane Jaak Maandi, kelle isa Helmut Maandi oli 1944. aasta septembris loodud Otto Tiefi valitsuse juures riigisekretär. Vaata videost Jaan Maandi meenutusi toonastest sündmustest.