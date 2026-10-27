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Valitsus eraldas siseministeeriumile uue hoone renoveerimiseks 11 miljonit eurot

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Valitsus otsustas septembris toimunud istungitel eraldada siseministeeriumile uue hoone renoveerimiseks täiendavalt 11 miljonit eurot. Varem oli selge, et selleks kasutatakse veidi üle kolme ja poole miljoni euro Euroopa Liidu fondi raha.

Siseministeerium plaanib lahkuda Tallinna vanalinnas asuvast praegusest peahoonest Pikal tänaval. Ministeeriumi teatel on praegune hoone nende jaoks liiga suur. Lisaks on selle energiakulud liiga kõrged. Uus asukoht on Põhja-Tallinnas, kus praegu asub keskkonnaameti kinnistu. Keskkonnaamet kolib juba sellel sügisel uude Taru loodusmajja, mis asub Noblessneri sadamas.

Ministeerium taotles hoone renoveerimiseks toetust koos aktsiaselts riigi kinnisvaraga Euroopa Liidu moderniseerimisfondist. Moderniseerimisfond on Euroopa Liidu rahastamisvahend, mille eesmärk on aidata liikmesriikidel suurendada energiatõhusust.

Siseministeeriumi varahaldusosakonna juhataja Siim Vahi ütles, et kolimine on praegu ettevalmistavas faasis.

"Praegu riigi kinnisvara koos arhitektide liiduga valmistab ette sisearhitektuuri konkursi välja kuulutamist. Eesmärk on leida ministeeriumi tulevasele asukohale parim sisearhitektuuriline lahendus," lausus Vahi.

Riigi kinnisvara rahastab ministeeriumi uue hoone lisaks moderniseerimisfondi toetusele veel lisaks 11 miljoni euroga. Riigi kinnisvara AS kuulub täielikult Eesti riigile.

Vahi sõnul kasutatakse seda raha hoone remondiks ja kohandamiseks ministeeriumi vajadustele vastavaks.

Vahi sõnas, et projekti kogumaksumuks on ligi 15 miljonit eurot.

"Projekti kogumaksumus on 14,77 miljonit eurot, mida siis 3,68 miljoni euro ulatuses rahastatakse moderniseerimisfondist. Ülejäänud summa eraldatakse riigi kinnisvara aktsiaseltsi eelarvesse vabariigi valitsuse otsusega," ütles Vahi.

Ministeerium hakkab uues hoones tööle ilmselt 2031. aasta esimeses pooles.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Vikerraadio

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